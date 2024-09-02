Adana'da Çalıntı Dana ile Kaçmaya Çalışan 3 Şüpheli Tutuklandı

3.Sayfa

Dana hırsızları tutuklandı

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uyamayan araçta yakalanan ve çalıntı dana ile kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı. Aracın içinde çalıntı dana ile yakalanan Ö.B.ve H.Y.çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adana'nın Feke ilçesinde dün gerçekleşen olay, ilçeye bağlı Yeşil Düşmüş Mahallesi polis uygulama noktasında gerçekleşti. Polisin 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü ve yanında bulunan 3 şahıs polis ekiplerinden kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucu sürücü ve araçta bulunan iki kişi aracı terk ederek ormanlık alanda izlerini kaybettirmeye çalıştı. Polisin sıkı takibi sonucu yakalanan Ö.B.ve H.Y.ormanlık alanda yakalanarak Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile gözaltına alındı. Terk edilen araçta yapılan aramada bulunan ve küpesi çıkarılan çalıntı dana ise sahibine teslim edilirken şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.