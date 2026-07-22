Daniel Siad, Epstein'in Bağlantılısı Ölü Bulundu

ABD'li cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein'a genç kadınlar ve manken adayları yönlendirdiği iddia edilen Daniel Siad, Fransa'daki evinde ölü bulundu.

ABD'de cinsel istismar şebekesi kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'a yakın isimlerden biri daha ölü bulundu. Nanterre Savcılığı, Epstein dosyasında sıkça adı geçen, Epstein'a genç kadınlar ve manken adayları yönlendirdiği iddia edilen 69 yaşındaki Daniel Siad'ın 20 Temmuz akşamı Hauts-de-Seine bölgesine bağlı Colombes kentindeki evinde ölü bulunduğunu bildirdi.

Savcılık, ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını, dosyanın Hauts-de-Seine Adli Polis Birimine verildiğini ve otopsi yapılacağını bildirdi. İlk bilgilere göre Siad'ın kalp durması sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Savcılık, şu ana kadar dış müdahaleye veya herhangi bir suç unsuruna ilişkin bulgu açıklamadı.

Fransız basınında yer alan haberlerde, Siad'ın evinde yaklaşık bir haftadır geçici olarak kalan 28 yaşındaki bir kadının, Siad'ı mutfakta hareketsiz halde bulduğu ve komşulardan yardım istediği belirtildi. Komşulardan birinin sağlık ekipleri gelene kadar Siad'a kalp masajı yaptığı, ancak olay yerine gelen itfaiye ve sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Siad'ın kurtarılamadığı aktarıldı.

Cezayir doğumlu ve Berberi kökenli olduğu belirtilen Siad, 1980'li yıllarda İsveç'e yerleşerek İsveç vatandaşlığı aldı. Daha sonra Fransa vatandaşlığı da alan Siad, uzun yıllar Stockholm, Paris ve Barselona'daki mankenlik sektöründe çalıştı.

Adı Epstein dosyalarında 2 binden fazla kez geçti

ABD Adalet Bakanlığı tarafından 30 Ocak'ta erişime açılan Epstein dosyalarında Siad'ın adı 2 binden fazla kez yer aldı. Belgelerde, Siad ile Epstein arasındaki temasların 2009 yılından Epstein'in Temmuz 2019'da tutuklanmasından kısa süre öncesine kadar devam ettiği ortaya çıktı.

Mankenlik ajansları için yeni yüzler bulan Siad'ın yer aldığı bir belgede, 2022'de tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü bulunan ajans sahibi Jean-Luc Brunel ile yaptığı 2009 tarihli bir yazışmada kendisini "Berberi Yahudi" olarak tanıttığı görüldü. Yazışma, Brunel'in Siad'a 6 ay boyunca aylık 3 bin euro ödenmesini ve bulduğu mankenlerin gelirlerinden yüzde 5 komisyon verilmesini öngören bir çalışma önerisinin ardından yapılırken, Brunel'in anlaşmanın mali ayrıntılarını Epstein'e ilettiği tespit edildi.

Siad'ın Fransa, İskandinav ülkeleri, Doğu Avrupa, İspanya, Fas, Küba ve Güney Afrika'da karşılaştığı genç kadınların fotoğraflarını, yaşlarını ve fiziksel özelliklerini Epstein'e gönderdiği görülen belgelerde, yazışmalarda Slovakya'da görüşülmesi planlanan 45 kadından ve 15, 16 ile 17 yaşlarındaki manken adaylarından söz edildiği belirlendi. Siad ise, belgelerin ortaya çıkmasının ardından bütün temasların profesyonel mankenlik çalışmaları kapsamında olduğunu savunmuştu.

Epstein'in Paris'teki evine genç kadınları götürdü

Siad'ın, Epstein'in Paris'in 16'ncı bölgesindeki Avenue Foch'ta bulunan dairesine birçok kez gittiği belirlendi. Siad da ölümünden önce yaptığı açıklamalarda, Epstein'e bu adreste manken adayları tanıttığını kabul etmişti. Görüşmelerin kısa süreli manken seçmelerinden ibaret olduğunu savunan Siad, genç kadınları Epstein ile yalnız bırakmadığını ve görüşmelerin ardından kendileriyle birlikte binadan ayrıldığını ileri sürmüştü.

Fransız polisine 2022 yılında ifade veren bir kadın ise, Siad'ın 2013 yılında Paris'te kendisine yaklaştığını ve daha sonra Epstein'in Avenue Foch'taki dairesine götürdüğünü iddia etmişti. Kadın, Epstein için masöz ve asistan olarak çalışmaya başladıktan sonra defalarca cinsel saldırıya uğradığını, Siad'ın kendisinden başka kadınlar bulmasını istediğini öne sürmüştü. Siad'ın avukatı söz konusu iddiaları reddetmişti.

Hakkında 5 kadın şikayetçi olmuştu

Siad hakkında Fransa'da 5 kadın tarafından, aralarında tecavüz ve insan ticareti suçlamalarının da bulunduğu şikayetlerde bulunulmuştu. Siad hakkındaki dosya, insan ticaretiyle mücadele konusunda uzmanlaşmış polis birimine verilmişti.

İlk kamuoyuna yansıyan şikayetlerden biri, İsveçli eski manken Ebba Karlsson tarafından 10 Şubat'ta Paris Savcılığına yapılmıştı. Karlsson, Siad'ın 1990 yılında Stockholm'de kendisine yaklaştığını, Monaco'da bir mayo markası için manken aradığını söylediğini ve kendisine uluslararası kariyer vadettiğini öne sürmüştü.

O dönem 20 yaşında olan Karlsson, Siad ile Monaco'ya gittiğini ancak herhangi bir fotoğraf çekimi yapılmadığını belirtmişti. Daha sonra Cannes'daki bir evin havuz bölümünde Siad tarafından tecavüze uğradığını iddia eden Karlsson, yıllarca yalnızca "Daniel" adıyla tanıdığı Siad'ı Epstein dosyalarında yayımlanan bir fotoğraftan teşhis ettiğini söylemişti.

Karlsson ayrıca, Siad'ın kendisini dönemin Elite Europe yöneticisi Gerald Marie ile tanıştırdığını ve Marie'nin de kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürmüştü. Siad ve Marie kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

Suçlamaları reddetmişti

Siad, hayattayken kendisine yöneltilen bütün suçlamaları reddetmişti. Epstein'e yalnızca profesyonel amaçlarla manken adayları tanıttığını savunan Siad, kadın temin eden bir aracı değil, mankenlik sektöründe yeni yüzler bulan bir çalışan olduğunu söylemişti. Hayatında hiç kimseye tecavüz etmediğini ve hiçbir mankenle ilişki yaşamadığını öne süren Siad, Epstein'in cinsel suçlarından haberdar olmadığını ve Epstein'ın güvenini kötüye kullandığını ileri sürmüştü.

Epstein'ın Fransa'daki bağlantıları

Epstein'in Fransa'daki en önemli bağlantılarından biri, Karin Models ve MC2 Model Management ajanslarını yöneten Jean-Luc Brunel olarak biliniyor. Reşit olmayan bir kişiye tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla tutuklanan Brunel, yargılanmayı beklerken Şubat 2022'de Paris'teki La Sante Cezaevinde ölü bulunmuştu. Soruşturma kapsamında 11 kadın Brunel hakkında tecavüz, cinsel saldırı veya taciz iddialarında bulunmuştu.

Eski Elite Europe yöneticisi Gerald Marie de eski mankenlerin tecavüz ve insan ticareti iddialarıyla yaptığı şikayetlerle yeniden gündeme gelmişti.

Eski Fransa Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Jack Lang ve kızı Caroline Lang hakkında Epstein ile bağlantılı mali ilişkiler nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Fransız diplomat Fabrice Aidan hakkında bazı diplomatik belgeleri Epstein ile paylaştığı iddiaları üzerine adli ve idari inceleme açılırken, orkestra şefi Frederic Chaslin hakkında da ayrı bir cinsel taciz şikayeti savcılığa iletilmişti.

Fransa'da 2 kapsamlı soruşturma açıldı

ABD'de milyonlarca Epstein belgesinin yayımlanmasının ardından Paris Savcılığı, 18 Şubat'ta Fransa bağlantılarını araştırmak üzere 2 kapsamlı soruşturma başlatmıştı. Soruşturmalardan biri insan ticareti ve genç kadınların Epstein çevresine yönlendirilmesi iddialarına, diğeri ise kara para aklama, yolsuzluk ve vergi kaçakçılığı gibi mali suçlara odaklandı.

Paris Savcısı Laure Beccuau, dosyaları incelemek üzere 5 savcının görevlendirildiğini ve geçmişte kapatılan bazı soruşturmaların yeni belgeler ışığında yeniden ele alınacağını açıklamıştı.

Siad'ın ölümüyle kendisine yöneltilen suçlamaların mahkeme önünde ele alınması ihtimali ortadan kalkarken, yazışmalarının, para transferlerinin ve bağlantılı kişilerin Fransa'da yürütülen soruşturmalar kapsamında incelenmeye devam etmesi bekleniyor. - PARİS