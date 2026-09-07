Gizli kamera skandalının perde arkasını anlattı! İstanbul Güzellik Uzmanları Odası Kurucu Başkanı Ayşe Aydın: Organize bir durum var - Son Dakika
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Gizli kamera skandalının perde arkasını anlattı! İstanbul Güzellik Uzmanları Odası Kurucu Başkanı Ayşe Aydın: Organize bir durum var

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İstanbul Güzellik Uzmanları Odası Kurucu Başkanı Ayşe Aydın, Nur Ertürk’ün “Hayatın İçinden” programında gizli kamera skandalına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aydın, olayın organize olabileceğine dikkat çekerken, skandalın tüm güzellik sektörüne mal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

İstanbul Güzellik Uzmanları Odası Kurucu Başkanı Ayşe Aydın, Nur Ertürk’ün “Hayatın İçinden” programında gizli kamera skandalını değerlendirdi.

Gizli kamera skandalının perde arkasını anlattı! İstanbul Güzellik Uzmanları Odası Kurucu Başkanı Ayşe Aydın: Organize bir durum var

Aydın, ele geçirilen kameraların epilasyon cihazlarının başlığında değil, yangın sensörü benzeri hareket sensörlü cihazların içerisinde bulunduğuna dikkat çekti.

“KAPININ ARKASINDA BAŞKA BİR EL VAR”

Olayın yalnızca tek bir kişi ya da işletme üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Aydın, “Kapının arkasında başka bir el var. Organize bir durum var” dedi. Aydın, soruşturmanın arkasındaki bağlantıların adli makamlar tarafından ortaya çıkarılacağına inandığını söyledi.

Gizli kamera skandalının perde arkasını anlattı! İstanbul Güzellik Uzmanları Odası Kurucu Başkanı Ayşe Aydın: Organize bir durum var

“İKİ ÜÇ KİŞİNİN YAPTIĞI, 120 BİN KİŞİYE MAL EDİLİYOR”

Gizli kamera skandalının tüm güzellik sektörüne mal edilmesine tepki gösteren Aydın, “İki üç kişinin yaptığı, 120 bin kişiye mal ediliyor” ifadelerini kullandı. Aydın, suçun bireysel olduğunu ve işini kurallara uygun yapan esnafın zan altında bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Gizli kamera skandalının perde arkasını anlattı! İstanbul Güzellik Uzmanları Odası Kurucu Başkanı Ayşe Aydın: Organize bir durum var

Aydın, güzellik salonlarında işlem yapılan odalarda kamera bulunmasının yasak olduğunu belirterek vatandaşlara işletmelerin ruhsatlarını ve ustalık belgelerini kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

Yaşanan olay nedeniyle vatandaşların tüm güzellik salonlarından uzak durmaması gerektiğini belirten Aydın, “Birisi kötü diye her şeyi de kötülemeyelim” dedi. Aydın, olayda sorumluluğu bulunan herkesin ortaya çıkarılarak en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini ifade etti.

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Son Dakika Magazin Gizli kamera skandalının perde arkasını anlattı! İstanbul Güzellik Uzmanları Odası Kurucu Başkanı Ayşe Aydın: Organize bir durum var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gizli kamera skandalının perde arkasını anlattı! İstanbul Güzellik Uzmanları Odası Kurucu Başkanı Ayşe Aydın: Organize bir durum var - Son Dakika
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