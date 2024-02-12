Dans ve sanat akademisi kursunda çıkan yangın maddi hasara yol açtı
KARAMAN - Karaman'da dans ve sanat akademisi kursu verilen bir iş yerinde çıkan yangın sonrası patlama meydana geldi. İtfaiye tarafından söndürülen yangın sonrası maddi hasar oluştu.
Yangın, saat 09.00 sıralarında Tabduk Emre Mahallesindeki bir alışveriş merkezinde bulunan dans ve sanat akademisi kursunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın bir süre sonra büyüdü. İş yerinde duman sıkışması sonucu yaşanan patlamada tavanı çökerken, kapı ve camlarda kırıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri, iş yeri etrafında çevre güvenliği alırken, itfaiye de yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. İş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangının elektrik kontağından dolayı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Yangın sonrası polis ve itfaiye ekipleri iş yerinde incelemelerde bulundu.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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