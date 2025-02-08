Daoud Manasra'nın Duygu Dolu Özgürlük Kavuşması

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İsrail tarafından bugün serbest bırakılan Daoud Manasra, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan evine dönerken, ailesiyle kavuşması sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

İsrail'in ateşkes anlaşması çerçevesinde bugün serbest bıraktığı Filistinli mahkumlar aileleriyle buluşuyor. Ofer Hapishanesinden serbest bırakılan 25 yaşındaki Daoud Manasra özgürlüğüne kavuşmasından saatler sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan evine döndü. El Halil kentinin kuzeyindeki köyüne geri dönen ve büyük bir coşkuyla karşılanan Manasra'nın ailesiyle kavuşması sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

"İsrail askerleri mahkumları döverek, onlara saldırıyor"

İsrail tarafından 11 yıl hapis cezasına çarptırılan Manasra, "Filistinli mahkumlar, hapishanelerde zor şartlarda yaşıyor. İsrail askerleri mahkumları döverek onlara saldırıyor. Yiyecek ve içecek çok az ve Filistinli mahkumlara sağlık hizmeti verilmiyor. Özgürlüğe saatler kala işgal bize büyük bir saldırıda bulundu. Filistinli mahkumları her şekilde öldürmeye çalışıyorlar. Özgürlük, karşılığı olmayan bir kelime ve özgürlüğümüzün kazanılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehitler için başsağlığı diliyorum" dedi.

Şu anda 25 yaşında olan Manasra, El Halil kentindeki bir askeri kontrol noktası yakınlarında İsrail askerini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle 16 yaşında tutuklanmıştı. - EL HALİL