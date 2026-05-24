Dar merdivenden indirilemeyen hastanın imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Aydın'ın Efeler ilçesinde rahatsızlanan yaşlı adam, apartmanın dar merdivenleri nedeniyle ambulansa indirilemeyince Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yardımıyla bulunduğu 3'üncü kattan tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Cuma Mahallesi 213. Sokak'taki 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 3'üncü katında yaşayan yaşlı adam rahatsızlandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri, yaşlı adama ilk müdahaleyi yaptı. Ancak apartmanın dar merdivenleri nedeniyle yaşlı adam ambulansa indirilemeyince Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden destek istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla 3'üncü kata ulaştı. Ekipler, aracın sepetine kurulan demir sedye yardımıyla yaşlı adamı bulunduğu daireden dikkatli şekilde indirerek, sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansa alınan yaşlı adam, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - AYDIN