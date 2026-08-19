Darende'de Kalp Krizi Geçiren Genç Hava Ambulansıyla Sevk Edildi
16 yaşında bir hasta, kalp krizi şüphesiyle Malatya'ya hava ambulansıyla sevk edildi.
Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 16 yaşındaki erkek hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, M.S.T. adlı çocuk, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kalp krizi şüphesiyle başvurdu. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için M.S.T.'nin Malatya'ya sevk edilmesine karar verildi. Hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya nakledildi.
Kaynak: İHA
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