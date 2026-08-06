Darende'de Kalp Krizi: Hasta Hava Ambulansıyla Sevk Edildi
60 yaşındaki Y.K., kalp krizi nedeniyle Darende'den Malatya'ya hava ambulansıyla sevk edildi.
Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 60 yaşındaki hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.
Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 60 yaşındaki Y.K. ileri tetkik ve tedavisi için hava ambulansı talep edildi. Kısa sürede hastaneye ulaşan hava ambulansına alınan hasta, sağlık ekiplerinin gözetiminde Malatya'daki hastaneye sevk edildi.
Kalp krizi nedeniyle sevki gerçekleştirilen hastanın tedavisinin Malatya'da devam ettiği öğrenildi.
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