Darende'de Kaza: 8 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Darende'de Kaza: 8 Yaralı

Darende\'de Kaza: 8 Yaralı
21.07.2025 01:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Darende ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Topaktaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Ö. yönetimindeki 44 EY 767 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile karşı yönden gelen N.İ. idaresindeki 38 NV 530 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Y.Ö. ve N.İ.'nin yanı sıra araçlarda bulunan H.Ö., K.K., Z.B.K., M.Y.K., D.İ. ve H.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Otomobil, Jandarma, İtfaiye, Darende, malatya, 3-sayfa, Sağlık, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Darende'de Kaza: 8 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından gelen ürünler takipte Bakanlık harekete geçti Yurt dışından gelen ürünler takipte! Bakanlık harekete geçti
Kastamonu’da İş Makinesi Kazası: Operatör Tutuklandı Kastamonu'da İş Makinesi Kazası: Operatör Tutuklandı
Diyanet İşleri Başkanı: 10 yetimi evlendirmek bir cami yaptırmaktan daha sevaptır Diyanet İşleri Başkanı: 10 yetimi evlendirmek bir cami yaptırmaktan daha sevaptır
Milli yüzücü Bengisu Avcı, Kuzey Kanalı’nı başarıyla geçti Milli yüzücü Bengisu Avcı, Kuzey Kanalı'nı başarıyla geçti
Geçen ay boşandığı eski kocası tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü Geçen ay boşandığı eski kocası tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü
Suriye hükümeti: Süveyda il merkezindeki çatışmalar sona erdi Suriye hükümeti: Süveyda il merkezindeki çatışmalar sona erdi
Gazze’nin açlık çığlığı dünya gündeminde Gazze'nin açlık çığlığı dünya gündeminde
Meclis’te kabul edildi, otomobillerde ÖTV oranları değişti Meclis'te kabul edildi, otomobillerde ÖTV oranları değişti
Meral Akşener’in sarı saçlı halini unutun Yine imaj değiştirdi Meral Akşener'in sarı saçlı halini unutun! Yine imaj değiştirdi
Kırmızı bültenle aranan 15 suçlu Türkiye’ye getirildi Bakan Yerlikaya duyurdu Kırmızı bültenle aranan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi! Bakan Yerlikaya duyurdu
Dans videosundaki Dilan Çıtak mı Ünlü isimden yanıt geldi Dans videosundaki Dilan Çıtak mı? Ünlü isimden yanıt geldi

00:22
İran ve Avrupa ülkeleri arasındaki nükleer görüşmeler İstanbul’da yapılacak
İran ve Avrupa ülkeleri arasındaki nükleer görüşmeler İstanbul'da yapılacak
23:13
Sakarya’daki orman yangını tahliye edilen mahalleye sıçradı: Evler alev topuna döndü
Sakarya'daki orman yangını tahliye edilen mahalleye sıçradı: Evler alev topuna döndü
20:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs’ta federasyon modeline dayanan BM parametreleriyle vakit kaybedemeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta federasyon modeline dayanan BM parametreleriyle vakit kaybedemeyiz
17:36
Süveyda’da İnsani Yardım Krizi
Süveyda'da İnsani Yardım Krizi
11:08
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden YKS’de büyük başarı 200 öğrenci derece aldı
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden YKS'de büyük başarı! 200 öğrenci derece aldı
10:59
Güney Kore’de sel felaketi: 14 ölü
Güney Kore'de sel felaketi: 14 ölü
10:51
Apar topar hastaneye kaldırılan Nazan Öncel’den yürek yakan paylaşım
Apar topar hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den yürek yakan paylaşım
10:31
30 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Hepsi 6 ay içinde satışa çıkacak
30 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Hepsi 6 ay içinde satışa çıkacak
10:09
Rum Kesimi’nde çirkin provokasyon KKTC bayrağını yakma girişimini Rum polisi engelledi
Rum Kesimi'nde çirkin provokasyon! KKTC bayrağını yakma girişimini Rum polisi engelledi
10:09
Almanya’da havai fişek patlaması: 19 yaralı
Almanya'da havai fişek patlaması: 19 yaralı
10:01
Eski CHP’li milletvekili Lale Karabıyık hayatını kaybetti
Eski CHP'li milletvekili Lale Karabıyık hayatını kaybetti
09:52
Çağatay Ulusoy’u daha önce böyle görmediniz Yeni imajı hayranlarını ikiye böldü
Çağatay Ulusoy'u daha önce böyle görmediniz! Yeni imajı hayranlarını ikiye böldü
09:17
Eve dönüşün yol haritası PKK’lılar 4 kategoriye ayrılacak
Eve dönüşün yol haritası! PKK'lılar 4 kategoriye ayrılacak
08:24
Dans videosundaki Dilan Çıtak mı Ünlü isimden yanıt geldi
Dans videosundaki Dilan Çıtak mı? Ünlü isimden yanıt geldi
08:20
Kırmızı bültenle aranan 15 suçlu Türkiye’ye getirildi Bakan Yerlikaya duyurdu
Kırmızı bültenle aranan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi! Bakan Yerlikaya duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2025 01:48:21. #7.11#
SON DAKİKA: Darende'de Kaza: 8 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.