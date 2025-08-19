Darende\'de Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Sürücü Yaralandı

Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sularında Darende ilçesi Balaban mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan M.Ö. (17) idaresindeki 44 AFY 751 plakalı motosiklet, aynı yöne ilerleyen R.Y.'nin (55) kullandığı çapa motoru ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MALATYA