Darende\'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Malatya- Kayseri karayolu Zaviye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan sürücüleri öğrenilemeyen hafif ticari bir araçla otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
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