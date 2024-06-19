Darende'de traktör kazası: 2 kişi yaralandı

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Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Darende ilçesine bağlı Irmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.G. idaresindeki 44 AEE 575 plakalı traktör sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile yanında bulunan Ü.G. yaralandı.

Yaralılar Ü.G. ilçe devlet hastanesine sürücü ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA