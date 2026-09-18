Darende Hisarkale\'de iş makinesi yan yattı, kazada maddi hasar oluştu

Darende Hisarkale'de iş makinesi yan yattı, kazada maddi hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Darende ilçesi Hisarkale Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çalışma sırasında iş makinesi henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yattı. Kazada yaralanan olmazken iş makinesinde maddi hasar meydana geldi.
Malatya'nın Darende ilçesinde tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Darende ilçesi Hisarkale Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çalışma sırasında iş makinesi henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yattı. Kazada yaralanan olmaz iken iş makinesinde maddi hasar oluştu.
Kaynak: İHA
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