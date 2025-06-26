Darıca Belediye Başkanı Bıyık Yaralandı, Zabıta Personeli İntihar Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Darıca Belediye Başkanı Bıyık Yaralandı, Zabıta Personeli İntihar Etti

Darıca Belediye Başkanı Bıyık Yaralandı, Zabıta Personeli İntihar Etti
26.06.2025 14:05  Güncelleme: 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın yaralandığı olayda, borç yükü altında olan zabıta personeli Kerim Doğan intihar girişiminde bulundu. Olay sonrası Doğan hayatını kaybederken, Bıyık hastaneye kaldırıldı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın da yaralandığı olayın detayları ortaya çıktı. Makama gelen zabıta personelinin intihar etmeden önce 5 milyonluk borcu için destek istediği ve son sözünün "Canın sağ olsun başkanım" olduğu öğrenildi.

Olay, önceki gün Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın makamında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Başkan Muzaffer Bıyık ile konuşmak için belediye binasına gelen zabıta personeli Kerim Doğan (35), yanında bulunan tabancayı kafasına dayayarak ateş etti. Tabancadan çıkan kurşun, Başkan Muzaffer Bıyık'ın koluna da isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan zabıta personeli Kerim Doğan ve Muzaffer Bıyık, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Zabıta personeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kemiğinde kırık olduğu öğrenilen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

5 milyonluk borç

Olayın detayları ortaya çıkmaya başladı. Kerim Doğan'ın yaklaşık 5 milyonluk borcu olduğu, bunun için Başkan Bıyık'ın makamına gelerek yardım talebinde bulunduğu öğrenildi. Başkan Muzaffer Bıyık'ın ise yardımcı olmak için farklı fikirler önerdiği ancak Kerim Doğan'ın oturduğu yerden, "Canın sağ olsun başkanım" diyerek silahını çektiği ve kendisini vurduğu ileri sürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Muzaffer Bıyık, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, kocaeli, Zabıta, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Darıca Belediye Başkanı Bıyık Yaralandı, Zabıta Personeli İntihar Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otizmli kız çocuğuna tırda 4 gün cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu Otizmli kız çocuğuna tırda 4 gün cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu
Zihinsel engelli çocuğa sokak ortasında dayak Zihinsel engelli çocuğa sokak ortasında dayak
’Yol verme’ tartışmasında TIR’a satır ve bıçakla saldırdılar 'Yol verme' tartışmasında TIR'a satır ve bıçakla saldırdılar
Asgari ücrete zam yapılacak mı AK Parti’den açıklama geldi Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi
Süper Lig’e yeni yıldızlar geliyor Göztepe’den 3 transfer birden Süper Lig'e yeni yıldızlar geliyor! Göztepe'den 3 transfer birden
Jeff Bezos’un düğünü için İtalya’ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı
Trump: Fordo tamamen yok edildi Trump: Fordo tamamen yok edildi
Süper Lig devlerinin peşinden koştuğu yıldız isim artık bedava İstediği takıma imza atacak Süper Lig devlerinin peşinden koştuğu yıldız isim artık bedava! İstediği takıma imza atacak
Trump’ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu Trump'ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu
Suudi Arabistan’dan En Nesyri için rekor teklif Suudi Arabistan'dan En Nesyri için rekor teklif
Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti İşte nedeni Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti! İşte nedeni

14:09
’’Beni sandalye bacağıyla dövdü’’ diyen eşinden Şırdancı Mehmet’e büyük şok
''Beni sandalye bacağıyla dövdü'' diyen eşinden Şırdancı Mehmet'e büyük şok
13:47
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
13:21
Erdoğan: İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz
Erdoğan: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz
12:18
Bakan Tekin duyurdu Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
Bakan Tekin duyurdu! Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
19:51
Anlaşma sağlandı Cristiano Ronaldo imzayı atıyor
Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo imzayı atıyor
19:25
Galatasaray’dan 2 yıldıza 27 milyon euroluk paket teklif
Galatasaray'dan 2 yıldıza 27 milyon euroluk paket teklif
19:12
CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin
CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin
19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak?
18:56
Beşiktaş transferde gaza bastı 6 isme birden transfer teklifi
Beşiktaş transferde gaza bastı! 6 isme birden transfer teklifi
18:42
İsrail ordusundan panik yaratan yanlış alarm
İsrail ordusundan panik yaratan yanlış alarm
18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
18:33
Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı
Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 14:39:55. #7.12#
SON DAKİKA: Darıca Belediye Başkanı Bıyık Yaralandı, Zabıta Personeli İntihar Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.