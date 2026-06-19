Darıca'da Boş Arazide Yangın Paniği

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boş arazide çıkan yangın paniğe sebep oldu. Kuruyan otların tutuşması sonucu büyüyen alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Darıca ilçesi Emek Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan boş arazide meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple arazideki kuruyan otlar alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın çevrede paniğe neden olurken, durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışmasının ardından yangın tamamen söndürülürken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Yangın anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KOCAELİ