Darıca\'da Fuhuş Operasyonu: 4 Gözaltı, 3 Kadın Kurtarıldı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 ikamette yapılan eş zamanlı fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı, 3 kadın kurtarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği tarafından fuhuş olaylarının tespiti ve zührevi hastalıkların önlenmesi, fuhuşa zorlanan kadınların kurtarılması amacıyla yapılan projeli dosya kapsamında, dün Darıca'daki 4 ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin eden 4 şüpheli gözaltına alındı, fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 3 kadın kurtarıldı. Gözaltına alınan S.Ö., K.Y., S.T. ve K.M., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ