Darıca\'da Kadınların Şüpheli Kıyafet Değişimi Kamerada

Kocaeli'nin Darıca İstasyon Caddesi'nde bir evin bahçesine gelen 4 kadından 3'ü, ellerinde bulundukları poşetlerden kıyafet çıkardı. Ardından 3 kadın, farklı renkte eşarplar ve giysiler giyerek bölgeden uzaklaştı.
Kadınların bu durumu şüphe uyandırırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşlar, kadınların dilenci olduklarını ve iş kıyafetlerini giydiklerini iddia etti.
