Darıca'da Kadınların Şüpheli Kıyafet Değişimi Kamerada

04.09.2025 13:34  Güncelleme: 14:03
Darıca'da 3 kadın, evin bahçesinde kıyafet değiştirerek bölgeden uzaklaştı. Güvenlik kamerasında.

Kocaeli'nin Darıca İstasyon Caddesi'nde bir evin bahçesine gelen 4 kadından 3'ü, ellerinde bulundukları poşetlerden kıyafet çıkardı. Ardından 3 kadın, farklı renkte eşarplar ve giysiler giyerek bölgeden uzaklaştı.

DİLENCİ OLABİLİRLER

Kadınların bu durumu şüphe uyandırırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşlar, kadınların dilenci olduklarını ve iş kıyafetlerini giydiklerini iddia etti.

İşte o anlardan kareler;

Bahçede bir garip görüntü! Kıyafetlerini böyle değiştirdiler
Kaynak: İHA

