Darıca'da Sosyal Medya Tartışması Cinayetle Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Darıca'da Sosyal Medya Tartışması Cinayetle Sonuçlandı

Darıca\'da Sosyal Medya Tartışması Cinayetle Sonuçlandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sosyal medyada başlayan tartışma sonucunda, kar maskeleri takan iki kişi tarafından kahvehaneye saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 19 yaşındaki Arda Yücel Ekşioğlu hayatını kaybetti. Olayın ardından 8 kişi gözaltına alındı.

25.04.2024 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sosyal medyada başlayan tartışma cinayetle sona erdi. Kar maskeleri ile kahvehane basan iki kişi, 19 yaşındaki Arda Yücel Ekşioğlu'nu öldürdü. Olayın ardından 8 kişi gözaltına alındı.

Olay, 12 Nisan günü İstasyon caddesi üzerinde bulunan kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre Arda Yücel Ekşioğlu ile Y.T. sosyal medya üzerinden tartıştı. Olayın büyümesi üzerine karşı taraf harekete geçti.

Kar maskeleri ile geldiler

17 yaşındaki C.Ş. ile Y.T. kar maskelerini takarak, çalıntı motosiklet ile Arda Yücel Ekşioğlu'nun bulunduğu kahvehaneye geldi. Silahı çeken Y.T. kahvehaneye ateş etti. 8 kurşunun isabet ettiği kahvehanede Arda Yücel Ekşioğlu hayatını kaybetti. Olayın ardından iki zanlı kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Cinayetin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü cinayet büro ekipleri harekete geçti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, iki zanlının şehir dışına kaçtığı belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından cinayet zanlısı Y.T. Mersin'de, motosiklet sürücüsü C.Ç. Sakarya'da yakalandı. İki zanlının kaçmasına yardım ettikleri iddia edilen R.Ç., İ.A., M.İ.A., E.Ö., İ.K.T İstanbul, Sakarya, Mersin ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda yakalandı. A.Ö. ise polis ekiplerinin rutin kontrolleri sırasında gözaltına alındı.

Yakalanan 8 zanlı adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Kocaeli, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Darıca'da Sosyal Medya Tartışması Cinayetle Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:15 Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi! Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti
11:02 Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan’a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu’ya 17,5 yıl hapis cezası Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl hapis cezası
10:43 Banu Parlak’ın güzellik merkezine yönelik saldırı davası başladı Dilan Polat, duruşmada kızını görünce ağladı Banu Parlak'ın güzellik merkezine yönelik saldırı davası başladı! Dilan Polat, duruşmada kızını görünce ağladı
10:36 İYİ Parti’de çöküş devam ediyor Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir de istifa etti İYİ Parti'de çöküş devam ediyor! Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir de istifa etti
08:38 Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
11:19 Batuhan Karadeniz, Wanda Nara’nın paylaştığı klip için sert eleştirilerde bulundu Batuhan Karadeniz, Wanda Nara'nın paylaştığı klip için sert eleştirilerde bulundu
11:08 Otomobilde cansız bedeni bulunan şahıstan geriye tek cümlelik not kaldı Otomobilde cansız bedeni bulunan şahıstan geriye tek cümlelik not kaldı
11:02 15 yaşında koca delikanlı oldu İşte filozof Atakan’ın son hali 15 yaşında koca delikanlı oldu! İşte filozof Atakan'ın son hali
10:54 Fatih Terim’i Yunanistan’da çıldırttılar: Para verip hakem getirmeye gerek yok Fatih Terim'i Yunanistan'da çıldırttılar: Para verip hakem getirmeye gerek yok
09:44 Banu Parlak’ın güzellik merkezi saldırısı davası başladı Banu Parlak'ın güzellik merkezi saldırısı davası başladı
09:32 AK Parti’den Yeniden Refah’a geçen Yozgat’ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı AK Parti'den Yeniden Refah'a geçen Yozgat'ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı
09:28 İYİ Parti’de genel başkanlık anketi: Koltuğa talip 3 isimin aldığı oy oranları dikkat çekti İYİ Parti'de genel başkanlık anketi: Koltuğa talip 3 isimin aldığı oy oranları dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 11:52:48. #1.13#
SON DAKİKA: Darıca'da Sosyal Medya Tartışması Cinayetle Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement