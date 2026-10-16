Darıca'da yaklaşık 6 ay önce boşaltılan binanın balkonu çöktü, 2 kişi tahliye edildi - Son Dakika
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Darıca'da yaklaşık 6 ay önce boşaltılan binanın balkonu çöktü, 2 kişi tahliye edildi

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Darıca\'da yaklaşık 6 ay önce boşaltılan binanın balkonu çöktü, 2 kişi tahliye edildi
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Darıca'da riskli olduğu için yaklaşık 6 ay önce boşaltılan 4 katlı binanın 3. katındaki balkon çöktü. Bitişikteki 2 katlı binada yaşayan 2 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi, Manolya Sokak trafiğe kapatıldı ve riskli binanın belediye tarafından yıkılacağı öğrenildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde riskli olması sebebiyle yaklaşık 6 ay önce boşaltılan binanın balkonu çöktü. Olayın ardından bitişikteki 2 katlı binada yaşayan 2 kişi tedbir amacıyla tahliye edilirken, sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Olay, Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Manolya Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 6 ay önce boşaltılan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki balkon çöktü. Balkonun çökmesi çevrede endişeye neden olurken, olası bir tehlikeye karşı bölgede güvenlik önlemleri alındı. Çökmenin ardından bitişikte bulunan 2 katlı binada yaşayan 2 kişi evlerinden tahliye edildi. Güvenlik gerekçesiyle Manolya Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Belediye ekipleri binada inceleme yaptı. Risk binanın belediye tarafından yıkılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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