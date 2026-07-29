Darp edilen çocuğu kurtaran vatandaş bıçaklandı

Bağcılar'da, darp edilen çocuğu kurtarmak isterken bıçaklanan vatandaşın davasında 18 yaşındaki sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma, sonrası açıklama yapan müşteki Oğzuhan Çöpür, "Olayın içerisinde 10 kişinin 1 kişiye saldırdığı ve çocuğu darp ettiklerini gördüm. Kurtarmak isterken, 6 bıçak darbesi aldım. İç kanama geçirdim, biri kanıma, beşi bacağıma şeklinde. Büyük bir darbe aldım, büyük bir problem atlatmış olduk" dedi. Duruşma, eksiklikler için ileri bir tarihe ertelendi.

Bağcılar M3 Bakırköy Kayaşehir Metro hattının Yılzdıztepe İstasyonu'nda, 12 Şubat günü, bir çocuğu darp eden grubu durdurmak amacıyla çıkan arbedede Oğuzhan Çöpür'ün (27) bacaklarından ve karnından bıçaklandığı olaya ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Bakırköy 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu suça sürüklenen çocuk H.Ş.B. (18) ile müşteki Oğuzhan Çöpür ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşma, izleyiciye ve basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Sanığın tutukluluk hali devam edecek

Sanık savunması ve tarafların beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık H.Ş.B.'nin tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

"Çocuğu darp ettiklerini gördüm. Kurtarmak isterken, 6 bıçak darbesi aldım"

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan müşteki Oğuzhan Çöpür, "Metro çıkışında bir olay yaşamıştım. Bu olayla ilgili ilk mahkeme görüldü. Olayın içerisinde 10 kişinin 1 kişiye saldırdığı ve çocuğu darp ettiklerini gördüm, kurtarmak isterken, 6 bıçak darbesi aldım. İç kanama geçirdim, biri kanıma, beşi bacağıma şeklinde. Büyük bir darbe aldım, büyük bir problem atlatmış olduk" şeklinde konuştu.

Olaya ilişkin açıklama yapan müşteki avukatı Ertuğrul Utku Işık, müvekkilinin bir çocuğun 10 kişi tarafından dövüldüğünü gördüğünü belirterek, "Müvekkil, çocuklarımızın korunmasına yönelik bir eylem ortaya koyuyor ama kendisini kurtaramıyor. Müvekkil, 15 yaşındaki bir grubun saldırısına uğrayıp, bıçak darbesi alıyor. Karşı taraf öldürme kastı ile hareket ediyor. Müvekkilin orada kendini korumuş olması aslında hayatını kurtaran şey. Bu kişiler hakkında iddianame düzenleniyor. Müvekkil, bu süreçte hastanedeyken kendisi, ailesi sürekli tehdide ve hakarete maruz kalıyor. Ailesine çok büyük hakaretler ediliyor, bunlarla mücadele ediyor. Ayrıyeten canıyla mücadele eder durumdayken bunlarla mücadele ediyor.

İddianameden:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Oğuzhan Çöpür 'müşteki', H.Ş.B. (18) ise 'sanık' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, 12 Şubat günü Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan turnike bölgesinde, U.S. isimli şahsın beraberindeki kalabalık grubun bir çocuğu darp ettiği aktarıldı. Müşteki Oğuzhan Çöpür'ün, kardeşi Talha Çöpür ile aynı olayı gören Talha Ramazan Kurt'un tartışmayı sonlandırma amacıyla olaya müdahale ettikleri ve tarafların arbede yaşadığı vurgulandı.

Müştekinin kendisini korurken 4 kez bıçaklandığı anlatıldı

Arbede sırasında sanık H.Ş.B.'nin elindeki bıçağı ilk olarak müşteki Oğuzhan Çöpür'ün karın bölgesine sapladığının aktarıldığı iddianamede, müştekinin kendisini korumak amacıyla H.Ş.B'nin üzerine kapaklandığı, bu esnada ise müştekinin bacaklarından 4 kez bıçaklanarak yaralandığı anlatıldı. Öte yandan yaşanan olayda sanığın öldürme kastı ile hareket ederek, müştekiyi hayatı tehlikeye sokabilecek şekilde yaraladığı da iddianamede belirtildi.

15 yıla kadar hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede, suça sürüklenen çocuk H.Ş.B. hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.