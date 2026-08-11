Datça’da kuru ot yangını büyümeden söndürüldü

Muğla'nın Datça ilçesinde yerleşim alanına yakın noktada çıkan kuru ot yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Kızlanaltı mevkiinde Uşaklılar Sitesi yakınlarındaki otluk alanda meydana geldi. Edinile bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 300 metrekarelik otluk alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.