Datça\'da Makilik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Datça Panaroma Tepesi mevkiindeki makilik alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları başladı. Ekiplerin karadan ve havadan yoğun müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA