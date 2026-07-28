Datça\'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Muğla'nın Datça ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır şekilde yaralandı.

Kaza, bugün saat 21.15 sıralarında Eski Datça Işıkları'nda (Kazım Yılmaz Bulvarı) meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Datça istikametinden Marmaris istikametine seyir halinde bulunan D.Ç. (19) idaresindeki motosiklet, Datça Devlet Hastanesi yönüne dönüş yaptığı öğrenilen otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan genç sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan D.Ç., ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahale ve değerlendirmelerin ardından genç sürücü, Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.