Datça'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Datça'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Datça\'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Datça'da motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı, soruşturma sürüyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır şekilde yaralandı.

Kaza, bugün saat 21.15 sıralarında Eski Datça Işıkları'nda (Kazım Yılmaz Bulvarı) meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Datça istikametinden Marmaris istikametine seyir halinde bulunan D.Ç. (19) idaresindeki motosiklet, Datça Devlet Hastanesi yönüne dönüş yaptığı öğrenilen otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan genç sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan D.Ç., ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahale ve değerlendirmelerin ardından genç sürücü, Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Otomobil, 3. Sayfa, Trafik, Datça, Muğla, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Datça'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’dan çarpıcı hamle Putin resmen imzaladı Rusya'dan çarpıcı hamle! Putin resmen imzaladı
Hatay’da 3 çoocuk babası adam iş yerinde ölü bulundu Hatay'da 3 çoocuk babası adam iş yerinde ölü bulundu
Milyonları ilgilendiren değişiklik e-Devlet detayı dikkat çekti Milyonları ilgilendiren değişiklik! e-Devlet detayı dikkat çekti
Türk vatandaşlarına kötü haber Karadağ’a girişte artık vize istenecek Türk vatandaşlarına kötü haber! Karadağ'a girişte artık vize istenecek
Ankara’da damat dehşeti Kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü Ankara'da damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü
Turist olarak geldiler, gece kulübünde yakalandılar Turist olarak geldiler, gece kulübünde yakalandılar

21:58
Libya’nın başkenti Trablus’ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor
Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor
21:25
Engin Polat’ın sosyal medya hesabına erişim engeli
Engin Polat'ın sosyal medya hesabına erişim engeli
21:14
Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti’ye geçti
Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti'ye geçti
20:25
Yalova’da emlakçıda dehşet: İş yerini sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti
Yalova'da emlakçıda dehşet: İş yerini sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti
20:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Irak, Türkiye’ye günlük 1 milyon varil petrol verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Irak, Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol verecek
19:12
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti’ye geçecek
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 23:11:50. #.0.2#
SON DAKİKA: Datça'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.