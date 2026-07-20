Datça\'da Plakasız Motosiklet Denetimi

Muğla'nın Datça ilçesinde polis ekiplerince plakasız motosikletlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 19 motosiklet trafikten men edilirken, plakasını bantla gizlediği belirlenen bir sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri 10-20 Temmuz 2026 tarihleri arasında ilçe genelinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla motosikletlere yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yaz sezonunda artan araç ve motosiklet yoğunluğu nedeniyle sıklaştırılan uygulamalarda, farklı noktalarda yapılan kontrollerde 18 motosikletin plakasız olduğu tespit edildi. Denetimlerde ayrıca bir motosiklet sürücüsünün plakasını bantla kapatarak okunmasını engellemeye çalıştığı belirlendi. Plakasında usulsüz değişiklik yaptığı tespit edilen sürücü hakkında 140 bin lira idari para cezası uygulanırken, denetimlerde tespit edilen toplam 19 motosiklet trafikten men edildi. Trafikten men edilen motosikletler çekici yardımıyla Marmaris Yediemin Otoparkı'na götürüldü.

Denetimlerin sadece uygulama noktalarıyla sınırlı kalmadığını belirten Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü, sivil trafik ekiplerinin de ilçe genelinde 24 saat esasına göre görev yaptığını bildirdi. Emniyetten yapılan açıklamada, özellikle plakasız, kasksız ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. - MUĞLA