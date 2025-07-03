Datça\'da Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren Ölü Bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde İlçe Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren evinde ölü bulundu.

Olay, Datça İskele Mahallesi Osman Akkaraca Sokak üzerindeki evde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Peyzaj Mühendisi olarak çalışan, aynı zamanda Datça Ülkü Ocakları Başkanı olarak görev yapan Ali Eren (35), annesi tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Eren'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan ilk incelemelerde Eren'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulurken, polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - MUĞLA