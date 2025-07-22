Muğla'nın Datça ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın Emecik Mahallesi'nde bir turizm işletmesinin yanında bulunan otluk alanda çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere hızlı müdahale ederek yangının büyümesini engelledi. Yol kenarlarına park edilen araçlardan dolayı alevlere müdahale eden itfaiye ve orman ekiplerinin ise bölgeye ulaşmada zorluk çektiği öğrenildi. Yangın büyümeden söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Datça'da Yangın Kısa Sürede Söndürüldü - Son Dakika
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