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DBP Parti Meclis üyesi ve Yeşilsol Parti Milletvekili adayı gözaltına alındı

ADIYAMAN - 2023 Yılı Milletvekilliği seçimlerinde Yeşilsol Parti'den milletvekili adayı olan ve şuan DBP Parti Meclisi üyesi olan İzzet K., 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının, PKK silahlı Terör Örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında Demokratik Bölgeler Partisi Parti Meclisi üyesi olan İzzet K.'nın evine operasyon düzenlendi. Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyon ile 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına alınan şahıs, İl Jandarma Komutanlığı'nda ki ifadesinin ardından alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şahsın, 2023 Yılı Milletvekilliği seçimlerinde Yeşilsol Parti'den 2. Sıra Milletvekili adayı olduğu öğrenildi.