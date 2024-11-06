Silahlı terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüpheli, İzmir merkezli gerçekleştiren operasyonda kıskıvrak yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a finans sağlayan şüphelileri belirledi. Bu sabah saat 07.00' de 3 ilde gerçekleştiren eş zamanlı operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › DEAŞ'a Finans Sağlayan 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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