DEAŞ'a Karşı Koalisyonun Irak Misyonu Sona Eriyor

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Terör örgütü DEAŞ karşıtı ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, önümüzdeki 12 ay içerisinde Irak'taki misyonunun sona ereceği bildirildi.

Terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinden misyon açıklaması geldi. ABD ve Irak tarafından yapılan ortak açıklamada, koalisyon güçlerinin Irak'taki askeri misyonunun önümüzdeki 12 ay içinde, en geç Eylül 2025'e kadar sona erdirilmesi ve tarafların "İkili Güvenlik Ortaklığına" geçiş yapacağını belirtildi. Açıklamada ayrıca "Bu tarihten sonra, Irak güvenlik güçlerine destek ve terör örgütü üzerindeki baskıyı sürdürmek amacıyla ikili güvenlik ortaklığa geçilecektir" denildi.

Suriye'deki koalisyon güçlerinin görev süresine ilişkin yayımlanan bildiride ise, görevin Eylül 2026'ya kadar devam edeceği ifade edildi.

"Koalisyon güçleri tüm çabaların sürdürülmesinin önemini vurgulamakta"

Irak ve ABD arasında stratejik bir ilişkinin bulunduğu vurgulanan açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ı yok etmek hedefiyle gelen koalisyonun liderliği ve dost üye ülkelerle yapılan istişareler, Irak ile ABD askeri üst komitesi içindeki yoğun tartışmalar sonucunda, Irak ve bölgedeki askeri ve güvenlik durumunu değerlendirdikten bazı kararlar alındığı kaydedildi.

Koalisyon güçlerinin DEAŞ'ın dünya çapında oluşturduğu tehdide karşı Irak güvenlik güçlerinin büyük fedakarlıklarını takdir ettiği vurgulanan açıklamada, "koalisyon güçleri bu terör örgütünün herhangi bir şekilde geri dönmesini önlemek için tüm çabaların sürdürülmesinin önemini vurgulamakta" ifadeleri kullanıldı.

Koalisyon güçlerinin Irak ve Suriye'deki üslerine saldırılar düzenlenmişti

ABD öncülüğünde oluşturulan koalisyon güçleri, terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te Irak'ın büyük bölümünü işgal etmesi ardından kurulmuştu. İran yanlısı Şii grupları söz konusu koalisyon güçlerinin ülkeden çıkarılması için Irak hükümetine baskı uygulamaya başlamıştı. Koalisyon güçlerinin çıkarılması konusunda baskısını sürdüren İran yanlısı silahlı gruplar, koalisyon güçlerinin Irak ve Suriye'deki üslerine saldırılar düzenlenmişti. - ERBİL