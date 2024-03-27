DEAŞ'a yönelik 'Bozdoğan-17' operasyonlarında 147 şüpheli yakalandı
ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde DEAŞ Terör Örgütü'ne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-17' operasyonlarında 147 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, şunları kaydetti:
"30 ilde DEAŞ Terör Örgütü'ne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-17' operasyonlarında 147 şüpheli yakalandı. 1 Haziran 2023-25 Mart 2024 tarihleri arasında DEAŞ Terör Örgütüne yönelik toplam bin 329 operasyon yapıldı. Operasyonlarda 2 bin 919 şüpheli yakalandı. Bunlardan 692'si tutuklandı. 531'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 187 şahsın adli işlemleri devam ediyor."
Öte yandan, operasyonlarda, çok miktarda döviz, örgütsel doküman ve dijital materyalle el konulduğu ifade edildi.
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