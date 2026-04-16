DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 9 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 9 Zanlı Gözaltına Alındı

DEAŞ\'a Yönelik Operasyonda 9 Zanlı Gözaltına Alındı
16.04.2026 08:42
Malatya ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda DEAŞ ile bağlantılı 9 kişi yakalandı.

Malatya ve Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Malatya ve Şanlıurfa'da geçmiş dönemlerde Irak'ta DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, sosyal medya üzerinden örgütü övücü ve destekleyici paylaşımlar yaptığı ve terör örgütüne maddi destek sağladığı tespit edilen 9 şahsın yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tüfek, 47 adet fişek, çok sayıda yasaklı yayın, döviz cinsinden para ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, Malatya, Olaylar, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 9 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika

Trump bizzat duyurdu İki ülke 34 yıl sonra görüşecek
Trump bizzat duyurdu! İki ülke 34 yıl sonra görüşecek
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı
Kahramanmaraş’ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı
Kahramanmaraş'ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı
Şanlıurfa’daki okul saldırısında önemli gelişme 16 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'daki okul saldırısında önemli gelişme! 16 şüpheli gözaltına alındı
Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi
Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi
SON DAKİKA: DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 9 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
