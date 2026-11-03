DEAŞ bağlantılı para transferi bulunan şüphelilere 4 ilde operasyon yapıldı - Son Dakika
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DEAŞ bağlantılı para transferi bulunan şüphelilere 4 ilde operasyon yapıldı

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DEAŞ ve diğer terör örgütlerinden adli işlem gören şahıslarla para transferi ilişkisi tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma yapıldı; çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ve diğer terör örgütlerinden adli işlem gören şahıslarla para transferi ilişkisi bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, farklı illerde DEAŞ faaliyetleri nedeniyle haklarında adli işlem yapılan şahıslarla para transferi bulunan şüpheliler tespit edildi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ Silahlı Terör Örgütü faaliyetleri kapsamında hakkında işlem yapılan H.T. ve F.T. ile para transferi ilişkisi bulunan, ayrıca MASAK verilerinde şüpheli işlem açıklamalarıyla para transferleri tespit edilen B.I.'nın yakalanması için çalışma yürütüldü.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ faaliyetleri kapsamında hakkında işlem yapılan S.B. ile para transferi bulunan 6 şüphelinin, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında işlem yapılan S.A. ile para transferi olduğu belirlenen E.A.S.B. ve W.A.'nin yakalanması amacıyla da operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri uygulandı. DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün bağlantılarının deşifre edilmesine yönelik çalışmaların Başsavcılık koordinesinde sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
Operasyon3. SayfaİstanbulGüncelTerörSon Dakika

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SON DAKİKA: DEAŞ bağlantılı para transferi bulunan şüphelilere 4 ilde operasyon yapıldı - Son Dakika
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