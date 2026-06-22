DEAŞ Finans Operasyonunda 1 Tutuklama - Son Dakika
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DEAŞ Finans Operasyonunda 1 Tutuklama

DEAŞ Finans Operasyonunda 1 Tutuklama
22.06.2026 15:31
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Sakarya'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 yabancı uyruklu şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si serbest.

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'ın finans faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda bin 90 adet "hawala" dekontu ile yüksek miktarda döviz ve altın ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a üye olma ve terörizmin finansmanı suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; örgütün para transferlerinden sorumlu oldukları, 'hawala' olarak adlandırılan illegal para transfer yöntemini kullandıkları belirlenen şahıslar takibe alındı. MASAK ve HTS raporlarında yapılan incelemeler doğrultusunda, işlem gören şahıslarla para transferi ve iletişim kaydı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. 16 Haziran'da Adapazarı ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 1'i Irak, 2'si Suriye uyruklu olmak üzere 3 yabancı uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda; terör örgütünün finans trafiğini ortaya koyan bin 90 adet hawala dekontu, 25 gram altın, 28 bin 494 dolar, 7 bin 200 euro ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararı ile serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Operasyon, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Sakarya, Finans, Döviz, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa DEAŞ Finans Operasyonunda 1 Tutuklama - Son Dakika

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