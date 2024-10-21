DEAŞ'ın Kilit İsimlerinden Biri İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika
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DEAŞ'ın Kilit İsimlerinden Biri İstanbul'da Yakalandı

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DEAŞ'ın Musul'da bomba üzerine eğitim alan teröristi İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

21.10.2024 11:59
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Emniyetten kritik operasyon: DEAŞ'ın kilit ismi İstanbul'da yakalandı

DEAŞ üyesinin Musul'da bomba üzerine eğitim aldığı öğrenildi

İSTANBUL - Küresel terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde "Ninova (Musul) Bölgesinde 'bombacı' olarak faaliyet gösteren terörist İstanbul'da yakalandı. Çapraz sorguda çözülen hücre sorumlusu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik kritik bir operasyon gerçekleştirildi. Kentte DEAŞ'la bağlantılı unsurların bulunduğuna dair istihbarat alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Müdürlüğü birimleri, söz konusu şüphelileri yakın takibe alarak adım adım izledi. Emniyet ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ saflarında 2016'da Irak'ın Musul bölgesinde patlayıcı madde yapımı konusunda faaliyet gösterdiği tespit edilen O.M isimli terörist, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan O.M. TEM ekipleri tarafından sorguya alındı. Zanlının sorgusunun tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Operasyon, İstanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Terör, Musul, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa DEAŞ'ın Kilit İsimlerinden Biri İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika

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