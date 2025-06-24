Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; haklarında usulünce yapılan iletişimin tespiti sonucunda DEAŞ silahlı terör örgütünün Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 10 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › DEAŞ Operasyonu: 10 Gözaltı - Son Dakika
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