DEAŞ Operasyonunda 18 Tutuklama

Şanlıurfa merkezli 8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 36 kişiden 18'i tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçen hafta 8 ilde operasyonlar gerçekleştirildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şanlıurfa merkezli olarak Ankara, İstanbul, Gaziantep, Diyarbakır, Aydın, Samsun ve İzmir'de belirlenen 39 adrese eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 18'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 18 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA