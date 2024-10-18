DEAŞ Şüphelileri Aydın\'da Yakalandı

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Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiği tespit edilen 2 şüpheli, Aydın'ın Köşk ve Nazilli ilçelerinde eşzamanlı operasyonla yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, 2 terör şüphelisinin, Suriye'de silahlı faaliyet gösterirken yasa dışı yollar ile Türkiye'ye giriş yaptığını belirledi. Aydın'ın Köşk ve Nazilli ilçelerine gelen 2 şüpheli, terör örgütüne üye olmak suçundan eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN