DEAŞ Şüphelisi Samsun\'da Yakalandı

Sakarya'dan ailesini ziyaret etmek için Samsun'a gelen ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen bir kişi, jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya'da ikamet eden E.D.(32) bayram ziyareti için Samsun'un Asarcık ilçesindeki ailesine ziyarete geldi. Terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu ve örgüte finans sağladığı ileri sürülen E.D., Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan E.D., "silahlı terör örgüte üye olmak ve örgüte finans sağlamak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN