DEAŞ Üyeleri Irak'ta Sorgudan Geçti

16.02.2026 21:28
Irak, Suriye'den gelen 500'den fazla DEAŞ üyesinin ön sorgusunu tamamladı.

Irak Yüksek Yargı Konseyi, Suriye'den Irak'a nakledilen 500'den fazla terör örgütü DEAŞ üyesinin ön sorgusunu tamamladı.

Suriye'den Irak'a nakledilen terör örgütü DEAŞ üyelerinin sorgu işlemleri başladı. Irak Yüksek Yargı Konseyi, Irak'a nakledilen 500'den fazla terör örgütü DEAŞ üyesinin ön sorgusunu tamamladı. Konsey tarafından yapılan açıklamada, "Kerh Birinci Soruşturma Mahkemesi şu ana kadar 500'den fazla şüphelinin ön sorgusunu tamamladı. 18 yaşın altındaki 157 çocuk ise ayrılarak, soruşturma dosyaları Kerh Çocuk Soruşturma Mahkemesi'ne sevk edildi ve çocuk rehabilitasyon merkezlerine yerleştirilmelerine karar verildi. Soruşturma sürecini Bağdat/Kerh İstinaf Mahkemesi Başkanı Hakim Halid el-Meşhedani ve Kerh Birinci Soruşturma Mahkemesi Baş Hakimi Ali Hüseyin Cevat yerinde denetledi" denildi.

Irak Adalet Bakanlığı verilerine göre, Irak'taki cezaevlerinde 61 farklı uyruktan toplam 5 bin 704 DEAŞ'lı bulunuyor. - ERBİL

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Suriye, Terör, Irak, Son Dakika

