DEAŞ Üyesi Yabancı Şahıs Yakalandı

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DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen yabancı uyruklu bir şahıs Afyonkarahisar'da özel harekat polisi destekli yapılan operasyon ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından A.B., isimli yabancı uyruklu şahsın DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Ardından şahsın kaldığı adresi belirleyen ekipler sabah karşı özel harekat polisi destekli yaptığı baskın ile şüpheliyi gözaltına aldı. Şahıs ardından emniyete götürülürken, gerçekleştirilen operasyon anı ise polis kamerası tarafından anbean kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR