DEAŞ yöneticisi Tik Tok üzerinden talimat verdi

DEAŞ terör örgütü yöneticisi Ismael J.K.A.'nın Türkiye'deki DEAŞ mensubu terörist Muhammed K'ye Tik Tok üzerinden eylem talimatı verdiği ortaya çıktı.

Ankara'nın Haymana ilçesinde dün sabah düzenlenen operasyonda Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri ile çatışmaya giren DEAŞ mensubu terörist öldürülerek etkisiz hale getirilmiş, aynı örgüte mensup karısı ise yaralı olarak yakalanmıştı.

Edinilen bilgiye göre, operasyonda etkisiz hale getirilen DEAŞ mensubu Muhammed K'nin Türkiye'de eylem talimatı veren DEAŞ yöneticisi Ismael J.K.A. ile Tik Tok üzerinden irtibatlı olduğu tespit edildi.

Ayrıca, 2 farklı Tik Tok hesabı olduğu belirlenen teröristin, kendi adını taşıyan Tik Tok hesabından DEAŞ örgüt bünyesinde faaliyet gösteren bir dergiye bağlı sohbet ortamına katıldığı da tespit edildi.

'sfyn.b..uyeyne' rumuzlu 'gizli' Tik Tok hesabından ise örgüt yöneticileriyle irtibatının bulunduğu belirlendi. - ANKARA