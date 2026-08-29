Define Ararken Mahsur Kalan Kişinin Ölümünde 3 Tutuklama - Son Dakika
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Define Ararken Mahsur Kalan Kişinin Ölümünde 3 Tutuklama

Define Ararken Mahsur Kalan Kişinin Ölümünde 3 Tutuklama
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Çorum'da define ararken hayatını kaybeden kişinin ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı.

Çorum'da geçen ay define aramak için girdiği mağarada mahsur kalarak hayatını kaybeden kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, geçen ay merkeze bağlı Kavacak köyü yakınlarındaki mağarada define ararken hayatını kaybeden İ.A.'nın ölümüne ilişkin soruşturmayı genişletti. Yapılan çalışmalarda olayla bağlantılı oldukları belirlenen H.T. (46) ve H.K. (46) Ankara'da, S.D. (57) ise Gaziantep'te yakalandı. Sağlık kontrollerinden geçirilen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Olayın geçmişi

S.Ş. isimli şahıs, 9 Temmuz'da jandarma karakoluna başvurarak define aramak için girdikleri mağarada arkadaşı İ.A.'nın sıkıştığını bildirdi. İhbar üzerine kayalık bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Profesyonel mağaracılar, madenciler ve AFAD ekipleri, İ.A.'nın cansız bedenine yaklaşık 60 metre derinlikte ulaştı. Çalışmalar sırasında mağarada "patoz" olarak bilinen kaçak kimyasal patlayıcılar da bulundu. Güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından mağaradan çıkarılan İ.A.'nın cenazesi, otopsi işlemleri sonrasında yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Çorum, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Define Ararken Mahsur Kalan Kişinin Ölümünde 3 Tutuklama - Son Dakika

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