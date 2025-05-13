Define Arayan İki Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da kepçe diye adlandırılan iş makinesi ile kaçak kazı yaparak define arayan şahıslar jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Şuhut ilçesi Pasacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen jandarma ekipleri bir kepçenin arazide çalışma yaptığını fark etti. Ardından kepçenin yanına giden ekipler C.Ö. ve M.Ö. isimli şahısları kaçak kazı ile define ararken suçüstü yaptı. Olayda kepçe ile birlikte patpat diye adlandırılan tarım aracı, balyoz ile kazma ve kürekler ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR