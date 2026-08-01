Define Avcıları Tutuklandı - Son Dakika
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Define Avcıları Tutuklandı

Define Avcıları Tutuklandı
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Çorum'un Alaca ilçesinde jandarma, kaçak kazı yapan 5 kişiyi tutukladı, çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Çorum'un Alaca ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, define bulmak amacıyla kaçak kazı yaparken yakalanan 5 şüpheli tutuklandı. Şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda malzeme ve silah ele geçirildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki kültürel varlıkların korunması için kaçak define avcılarına geçit vermiyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Alaca ilçesi Büyüksöğütözü köyü mevkiinde kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda A.S. (47), N.İ.A. (41) ve K.B. (56) define bulmak için kazı yaparken suçüstü yakalandı. Ekipler tarafından kazı yapılan alanda 1 adet jeneratör, 1 adet elektrikli beton kırıcı, aydınlatma için kullanılan lamba tesisatı, su tankeri ve 1 bidon yakıt ele geçirildi.

Aramalarda ele geçirilenler şoke etti

Gözaltına alınan şüpheliler yapılan sorgulamalarında kaçak kazı yapmaları için A.K. (59) ve A.E.C. (38) isimli şahıslarla anlaştıklarını itiraf etti. İfadeler doğrultusunda A.K. ve A.E.C. de gözaltına alındı. K.B., A.K. ve A.E.C.'nin ev ve araçlarında arama yapıldı. Aramalarda 1 adet tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği, yaklaşık 2 kilogram dinamit yapımında kullanılan toz patlayıcı, 3 adet yeraltı görüntüleme cihazı, 1 adet yılan kamera, 3 adet el telsizi, 3 adet jeneratör, 2 adet beton kırıcı, 1 adet harici bellek, 10 adet 9 milimetre, 84 adet 7.65 milimetre mermi ve 56 adet kurusıkı mermisisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.S. N.İ.A., K.B., A.K. ve A.E.C., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 5 şüpheli tutuklandı.

Define avcılarına geçit verilmeyecek

Öte yandan, 7 Temmuz'da Çorum'da bir definecinin kaçak kazı yaptığı esnada bir mağarada sıkışarak hayatını kaybetmesi hafızalardaki yerini korurken, define uğruna yapılan bilinçsiz kazılar ölümlere davetiye çıkartıyor. Dinamit ve iş makineleriyle yapılan yasadışı kazılar kültürel mirasa da zarar veriyor. Kültürel varlıkların korunması ve yaşanabilecek yeni can kayıplarının önlenmesi amacıyla Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Alaca, Çorum, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Define Avcıları Tutuklandı - Son Dakika

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