Defne\'de Motosiklet Kazası: İki Ölü

Hatay'ın Defne ilçesinde yaşanan kazada motosiklet sürücüsü ve çarptığı yaya öldü. Kazada ölen iki çocuk babası Sedat Attila Sarıoğlu'nun eşi Gülşah Sarıoğlu, gece yarısı kocasının gelmesini beklediği esnada kocasının ölüm haberini aldığını söyledi.

Kaza, Defne ilçesi Aşağıokçular Mahallesi çevre yolu üzerinde yaşandı. Seyir halinde olan Gökmen Gümüş(32) idaresindeki 27 AZU 330 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sedat Attila Sarıoğlu'na(45) çarptı. Kazada çarpmayla birlikte yola savrulan motosiklet sürücüsü Gümüş ağır yaralanırken yaya Sarıoğlu olay yerinde öldü. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü Gümüş hayatını kaybetti. Motosiklet çarpmasıyla ölen yüzde 80 engelli ve iki çocuğu olan Sarıoğlu, Bostancı Mahallesi Mezarlığına defnedildi. Kocasını gözyaşları içerisinde toprağa veren Gülşah Sarıoğlu, gece yarısı kocasını eve dönmesini beklerken arkadaşından ölüm haberini aldığını söyledi.

"Gece yarısı evde beklerken arkadaşımdan kocamın ölüm haberini aldım"

Gece yarısı evde kocasını beklerken arkadaşından ölüm haberini alan Gülşah Sarıoğlu, "Gece yarısında kocamı beklerken bir arkadaşım aradı. Gece yarısında beni niye arıyorsun diye söyleyince bana Allah sabırlar versin, eşin kaza yaptı ve hastaneye git dedi. Çocuklarımla birlikte hastaneye gittik, bütün odaları gezdik ama kocam henüz hastaneye gelmemişti. Kocama motosiklet çarpmış. Kocam çalışmıyordu, engelliydi. Yeni lokanta açılmış orada bir paket çiçek satıyordu. Benim iki çocuğum var. Kocam engelli maaşı alıyordu ve yetmediği için son 2 aydır bazen çiçek satıyordu. Kocam çok iyi birisiydi. Ne alkolü vardı ne de sigarası vardı. Kötü alışkanlıkları yoktu" ifadelerini kullandı. - HATAY