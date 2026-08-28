Defne'de Yangın Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Hatay'ın Defne ilçesinde bahçe alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle geniş alana sirayet etmeden kontrol altına alındı.
Yangın, Defne ilçesi Özbek Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye HBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak geniş alana yayılması önlendi.
Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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