Delhi'de Hamam Böceği gösterisine izin çıkmadı, 2 binden fazla kişi gözaltına alındı

Hindistan'da Seçim Komisyonu Başkanı Gyanesh Kumar'ın istifasını isteyen "Hamam Böceği" hareketinin başkent Yeni Delhi'de gerçekleştirmeyi planladığı gösteriyi engellemek amacıyla geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis, hareketin kurucusu da dahil 2 binden fazla kişiyi gözaltına aldı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Seçim Komisyonu Başkanı Gyanesh Kumar'ın istifasını isteyen "Hamam Böceği" hareketinin Jantar Mantar'da düzenlemeyi planladığı gösteriye izin çıkmadı. Gösteriyi engellemek amacıyla şehir genelinde binlerce polis ve paramiliter personel görevlendirildi, güvenlik güçleri ana yollarda ve giriş noktalarında kontrol noktaları kurdu, otobüslere binerek protestocuları aradı ve araçları denetledi. Barikatlar ve beton bloklar trafiği aksatırken, göz yaşartıcı gaz fırlatıcılarıyla donatılmışaraçlar da önemli güzergahları koruma altına aldı. Merkezi noktalarda mobil internet hizmetleri durduruldu, onlarca metro istasyonu ve pazar yeri kapatıldı. Delhi'ye gelmesi beklenen çok sayıda protestocu, yoğun güvenlik önlemleri ve barikatlar nedeniyle Jantar Mantar'a yaklaşamadı.

Polis, Hamam Böceği gençlik hareketinin kurucusu Abhijeet Dipke ile hareketin liderleri Saurav Das ve Ashutosh Ranka'yı Mumbai'den Delhi'ye inen uçaklarında gözaltına aldı. Başkent genelinde ise 2 bin fazla kişi gözaltına alındı.

"Seçmen listelerindeki değişiklikler, sonucu değiştirdi"

Delhi'de yapılması planlanan gösteri, seçim yetkililerinin son eyalet seçimlerinden önce seçmen listelerini usulsüz bir şekilde değiştirdiği iddialarının ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi için şimdiye kadarki en ciddi sınavlardan biri oluyor. Indian Express geçtiğimiz hafta iki seçim yetkilisinin Seçim Komisyonu Başkanı Gyanesh Kumar'ın seçmen listelerinden yaklaşık 130 milyon ismi çıkaran revizyonunu sorguladığını aktarmış, bu nedenle protestolar yoğunlaşmıştı. Kumar konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, Seçim Komisyonu ve Modinin partisi Hindistan Halk Partisi (BJP) usulsüzlük iddialarını reddetmişti. Muhalefet partileri, seçmen listelerindeki değişikliklerin BJP'nin kazandığı son eyalet seçimlerinin sonuçlarını etkilediğini ve oylamaya gölge düşürdüğünü savunuyor.

Kumar'ın liderliğinde Hindistan Seçim Komisyonu ülke çapında seçmen listelerini güncellemek için bir çalışma başlatmış, komisyon bunun ölü, mükerrer veya uygun olmayan seçmenleri ayıklamak için rutin bir işlem olduğunu belirtmişti. Ancak birçok eyalette bu uygulama tartışmalara yol açtı ve on binlerce kişi haksız yere görevden alındıklarını iddia etti. Muhalefet partileri, Kumar'ı seçmen listelerinin güncellenme biçiminde Başbakan Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Partisi'ni (BJP) kayırmakla suçluyor.

Hamam Böceği hareketi

Hindistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Surya Kant 15 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, bazı aktivistleri ve işsiz gençleri "hamam böcekleri" ve "toplumun parazitleri" olarak nitelendirmişti. Gençler ise tepki olarak "Hamam Böceği Halk Partisi (CJP)" ismiyle yeni bir hareket kurmuştu. CJP, yaz aylarında eğitim reformları ve Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifası talebiyle haftalarca süren gösteriler gerçekleştirmişti. Bakan Pradhan görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.