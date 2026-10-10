Delhi'de Hamam Böceği gösterisine izin çıkmadı, 2 binden fazla kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Delhi'de Hamam Böceği gösterisine izin çıkmadı, 2 binden fazla kişi gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Seçim Komisyonu Başkanı Gyanesh Kumar'ın istifasını isteyen Hamam Böceği hareketinin Jantar Mantar'daki gösterisine izin çıkmadı. Polis, hareketin kurucusu dahil 2 binden fazla kişiyi gözaltına aldı, kent genelinde güvenlik önlemleri uygulandı.

Hindistan'da Seçim Komisyonu Başkanı Gyanesh Kumar'ın istifasını isteyen "Hamam Böceği" hareketinin başkent Yeni Delhi'de gerçekleştirmeyi planladığı gösteriyi engellemek amacıyla geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis, hareketin kurucusu da dahil 2 binden fazla kişiyi gözaltına aldı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Seçim Komisyonu Başkanı Gyanesh Kumar'ın istifasını isteyen "Hamam Böceği" hareketinin Jantar Mantar'da düzenlemeyi planladığı gösteriye izin çıkmadı. Gösteriyi engellemek amacıyla şehir genelinde binlerce polis ve paramiliter personel görevlendirildi, güvenlik güçleri ana yollarda ve giriş noktalarında kontrol noktaları kurdu, otobüslere binerek protestocuları aradı ve araçları denetledi. Barikatlar ve beton bloklar trafiği aksatırken, göz yaşartıcı gaz fırlatıcılarıyla donatılmışaraçlar da önemli güzergahları koruma altına aldı. Merkezi noktalarda mobil internet hizmetleri durduruldu, onlarca metro istasyonu ve pazar yeri kapatıldı. Delhi'ye gelmesi beklenen çok sayıda protestocu, yoğun güvenlik önlemleri ve barikatlar nedeniyle Jantar Mantar'a yaklaşamadı.

Polis, Hamam Böceği gençlik hareketinin kurucusu Abhijeet Dipke ile hareketin liderleri Saurav Das ve Ashutosh Ranka'yı Mumbai'den Delhi'ye inen uçaklarında gözaltına aldı. Başkent genelinde ise 2 bin fazla kişi gözaltına alındı.

"Seçmen listelerindeki değişiklikler, sonucu değiştirdi"

Delhi'de yapılması planlanan gösteri, seçim yetkililerinin son eyalet seçimlerinden önce seçmen listelerini usulsüz bir şekilde değiştirdiği iddialarının ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi için şimdiye kadarki en ciddi sınavlardan biri oluyor. Indian Express geçtiğimiz hafta iki seçim yetkilisinin Seçim Komisyonu Başkanı Gyanesh Kumar'ın seçmen listelerinden yaklaşık 130 milyon ismi çıkaran revizyonunu sorguladığını aktarmış, bu nedenle protestolar yoğunlaşmıştı. Kumar konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, Seçim Komisyonu ve Modinin partisi Hindistan Halk Partisi (BJP) usulsüzlük iddialarını reddetmişti. Muhalefet partileri, seçmen listelerindeki değişikliklerin BJP'nin kazandığı son eyalet seçimlerinin sonuçlarını etkilediğini ve oylamaya gölge düşürdüğünü savunuyor.

Kumar'ın liderliğinde Hindistan Seçim Komisyonu ülke çapında seçmen listelerini güncellemek için bir çalışma başlatmış, komisyon bunun ölü, mükerrer veya uygun olmayan seçmenleri ayıklamak için rutin bir işlem olduğunu belirtmişti. Ancak birçok eyalette bu uygulama tartışmalara yol açtı ve on binlerce kişi haksız yere görevden alındıklarını iddia etti. Muhalefet partileri, Kumar'ı seçmen listelerinin güncellenme biçiminde Başbakan Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Partisi'ni (BJP) kayırmakla suçluyor.

Hamam Böceği hareketi

Hindistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Surya Kant 15 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, bazı aktivistleri ve işsiz gençleri "hamam böcekleri" ve "toplumun parazitleri" olarak nitelendirmişti. Gençler ise tepki olarak "Hamam Böceği Halk Partisi (CJP)" ismiyle yeni bir hareket kurmuştu. CJP, yaz aylarında eğitim reformları ve Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifası talebiyle haftalarca süren gösteriler gerçekleştirmişti. Bakan Pradhan görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: İHA
Yeni DelhiHindistanGüvenlikPolitika3. SayfaPolisDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı yıldıza RAMS Park’ta şok protesto Islıklarla çıktı Galatasaraylı yıldıza RAMS Park'ta şok protesto! Islıklarla çıktı
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
Montella’nın yerine Arda Turan İlk görüşmeden beklenmedik sonuç Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Damal Belediye Başkanı ‘rüşvet’ operasyonunda gözaltına alındı Damal Belediye Başkanı ‘rüşvet’ operasyonunda gözaltına alındı
İsrail’in en çok korktuğu 8 ülke İşte listede Türkiye’nin yeri İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke! İşte listede Türkiye'nin yeri
16:48
3 gol, 1 kırmızı kart Karadeniz derbisinde inanılmaz şeyler oluyor
3 gol, 1 kırmızı kart! Karadeniz derbisinde inanılmaz şeyler oluyor
16:39
AK Parti’ye mi katılıyor Mansur Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt geldi
AK Parti'ye mi katılıyor? Mansur Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt geldi
16:06
Pınar Altuğ’un kızı, okulundaki yasaklara sitem etti: İsyanlardayım
Pınar Altuğ'un kızı, okulundaki yasaklara sitem etti: İsyanlardayım
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
15:30
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son 903’te puanlar paylaşıldı
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son! 90+3'te puanlar paylaşıldı
15:28
Arap televizyonunda çarpıcı analiz: Türkiye’nin tecrübesine ihtiyacımız var
Arap televizyonunda çarpıcı analiz: Türkiye'nin tecrübesine ihtiyacımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 17:06:29. #7.12#
SON DAKİKA: Delhi'de Hamam Böceği gösterisine izin çıkmadı, 2 binden fazla kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei