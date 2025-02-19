Demans Hastası Yaşlı Adam 5 Gün Kayboldu

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Yaşlı adam 5 gündür kayıp: Polis, telefon sinyalinin geldiği bölgede aramayı yoğunlaştırdı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 5 önce kaybolan 70 yaşındaki demans hastası adamı bulmak için polis ekipleri başlattığı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale'de 14 Şubat'ta Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinden çarşıya gitmek için ayrılan 70 yaşındaki demans hastası Aydemir Şatay'dan bir daha haber alınamadı. Yakınları, Şatay'a ulaşamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp ihbarının ardından hem teknik hem de fiziki arama çalışması başlattı. Yapılan incelemelerde, Şatay'ın cep telefonu sinyalinin en son Etiler ve Kaletepe Mahalleleri'nden alındığı belirlendi. Bunun üzerine ekipler, söz konusu bölgelerde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Arama çalışmaları hem havadan hem de karadan yürütülüyor. Ekipler, bölgedeki metruk binaları da tek tek kontrol ederek yaşlı adamdan bir iz bulmaya çalışıyor.

Öte yandan, bölgede simitçilik yapan Cebrail Atmaca, kayıp şahsı daha önce gördüğünü iddia ederek, "Simit satıyorum. Gezip dolaştığım için adamı sima olarak tanıyorum" dedi.