Demirtaş Barajı'nda Erkek Cesedi Bulundu

14.03.2026 19:56
Bursa'nın Demirtaş Barajı'nda bir haftadır suda olduğu tahmin edilen erkek cesedi bulundu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Demirtaş Barajı'nda erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde baraj çevresinde balık tutmak isteyen vatandaşlar su yüzeyinde hareketsiz duran bir kişiyi fark etti. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye dalgıç polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, baraj çevresinde güvenlik önlemi alırken dalgıç polisler de kıyı bölgede itfaiye ekiplerinin yardımıyla cesedin sudan çıkmasını sağladı. Ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sırasında olay yerine gelen vatandaşlar meraklı gözlerle gelişmeleri takip etti.

Barajdan çıkan cesedin üzerinde herhangi bir kimlik çıkmazken, en az bir haftadır suda olduğu öngörüldü. Bursa Adli Tıp Morguna kaldırılan erkek cesediyle ilgili yapılacak otopsi raporuyla ortaya çıkacak. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Osmangazi, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Otopsi, Polis, Bursa, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
