Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Eğitim İçin Çalışıyor

Karaman'ın Ermenek ilçesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinasyonunda yükümlüler köy okullarının boya ve temizlik işlerini yaparak eğitime katkı sağlıyor.

Ermenek ilçesinde denetimli serbestlik uygulamasından yararlananlar, ilçeye bağlı Katranlı köyünde bulunan ilkokulun boya ve temizlik işlerini yaparak eğitime katkı veriyor. Ermenek Kaymakamı Uğur Almalı ve Ermenek Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Doğan, Katranlı İlkokulunda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Kaymakam Almalı, yükümlülere kendi köy okullarına katkı sağladıkları için teşekkür etti.

"Yükümlüler kamu yararına işlerde çalışıyor"

Ermenek Denetimli Serbestlik Müdürü Hasan Çini, "Denetimli serbestlik tedbirleri altındaki yükümlülerimiz, adliyelerden, okullara, hastanelerden, belediyelere kadar birçok kamu kurumunda kamu yararına işlerde çalışarak, hem kendi hayatlarında olumlu bir dönüşüm yaşamakta, hem de toplumun ihtiyaçlarına katkıda bulunmaktadırlar. Ermenek Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında, denetimli serbestlik tedbirleri altındaki yükümlülerimiz kamuya yararlı işlerde çalışma yükümlülüklerini bu yaz okulların tatil olduğu bir dönemde Katranlı ilkokulunu boyayarak devam etmektedirler. Ardından Ermenek Mesleki Yüksekokulu, Ermenek Fen Lisesi Müdürlüğü yurdunu da boyayarak yeni eğitim öğretim yılına yetiştirmeye çalışıyoruz. Amacımız sadece cezayı yaptırımları uygulamak değil, aynı zamanda suçun önlenmesine yönelik çözümler üreterek topluma dokunmaktır" dedi.

"Çocuğumun okuduğu okulu boyamaktan mutluyum"

Yıllar önce kendisinin, şimdi ise çocuğunun okuduğu okulu boyamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren yükümlü E.K., "Şuan seksenli yıllarda okuduğum okulda çalışıyoruz. Üç çocuğum var, ikisi burada, diğeri de Ermenek ilçesinde okuyor. Çocuklarımın eğitim gördüğü okulu boyayarak temizliğini yapıyoruz. Buda beni mutlu ediyor" diye konuştu. - KARAMAN